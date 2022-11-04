Луис Суарес может вернуться в Испанию

35-летний уругвайский центрфорвард Луис Суарес, выступающий в текущем сезоне за «Насьональ», может продолжить карьеру в испанском чемпионате. По сообщениям Sportbild, заинтересованность в его услугах проявляет «Севилья».

Стоит отметить, что в скором времени Луис станет свободным агентом. Его действующее трудовое соглашение с «Насьоналем» истекает в конце декабря.

В испанском чемпионате Суарес известен по выступлениям за каталонскую «Барселону» и мадридский «Атлетико».

Ранее в СМИ появилась новость, что Луис может переехать в МЛС. Заинтересованность в его услугах проявляет «Лос-Анджелес Гэлакси».