На земельном участке звезды «Барселоны» обнаружили 250 могил

Как сообщили журналисты газеты Marca, строительство отеля защитника каталонской «Барселоны» Херарда Пике приостановлено по причине обнаружения на этом участке 250 могил.

«Мы обнаружили где-то 250 гробниц, большая часть из которых пустые. Не исключено, что они ранее не использовались и недостаточно ценны, чтобы их сохранять», - передает слова археолога Альберто Кампиана испанская пресса.

Строительство отеля может быть возобновлено в следующем году.

Ранее появилась информация, что Пике решил покинуть «Барселону». За «сине-гранатовых» защитник выступает с 2008 года. Он является воспитанником академии клуба.