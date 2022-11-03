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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Пике отказался от денег по контракту с «Барселоной»

03 Ноября 2022 • 21:18 Комментировать (2)

Защитник Херард Пике объявил об уходе из «Барселоны». Судя по всему, 35-летний испанец завершает футбольную карьеру. Журналист Сике Родригес сообщает в социальных сетях о том, что Пике отказался от денег за оставшийся срок контракта с каталонским клубом. Также журналист подметил интересую деталь из прощального видео Пике.

«Обратите внимание, что Пике находится в президентской ложе, когда говорит, что вернётся. Это не совпадение», - написал журналист.

Напомним, что Херард Пике является воспитанником «Барселоны». Также в своей карьере он поиграл за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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Комментарии (2)
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ARTUR
03 Ноября 2022 в 21:40
Пике правильно сделал и раз он хочет быть в системе барсы то потом эти бабки отобьет ))
ivan_petrenko95
03 Ноября 2022 в 21:32
странно как то в первой трети сезона так объявить. уже ушел бы летом раз чувствовал что не тянет. как по мне он не тянет уже несколько лет. или уже доиграй до конца сезона, все равно на лавке сидишь большую часть матчей
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