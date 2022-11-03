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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике неожиданно уходит из «Барселоны»

03 Ноября 2022 • 20:57 Комментировать (4)

Известный испанский футболист Херард Пике опубликовал в социальных сетях трогательное видео. 35-летний защитник сообщил о решении покинуть «Барселону». Матч чемпионата Испании против «Альмерии», который состоится 5 ноября, станет для Пике последним на «Камп Ноу».

Херард Пике является воспитанником «Барселоны». За первую команду он провёл 615 официальных матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров по команде.

Добавим, что по ходу своей карьеры Херард Пике также поиграл за «Манчестер Юнайтед» и за «Сарагосу» (аренда).

Отметим, что в нынешнем сезоне Херард Пике не является твёрдым игроком основы «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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Комментарии (4)
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Vaisili0k
03 Ноября 2022 в 21:54
Болельщик Реала, но Пике и правда заслужил уйти достойно, вот так, а не досиживать на контракте на скамейке. Больше десяти лет отыграл на топовом уровне, уважение таким футболистам)
ARTUR
03 Ноября 2022 в 21:38
Молодец, поня́л что уже не тянет ,а быть посмешищем не захотел .Уважуха.
andi
03 Ноября 2022 в 21:35
Все когда не будь заканчивается.
Barca mes que un club
03 Ноября 2022 в 21:20
Очень жаль на самом деле...Несмотря на свои косяки и некоторые выкрутасы, Пике являлся одним из символов той счастливой Барселоны времен Пепа Гвардиолы. По сути, Жерар в последние годы был одним из тех, кто являлся остатком той великой Барселоны. А какой классный защитник👍Да, иногда косячит, но всё равно хороший игрок ⚽️👍Жаль, что на закате карьеры Пике он уходит из родного ему клуба. Надеюсь, что это фейк, и Жерар еще поиграет за Барсу.
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