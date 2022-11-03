Пике неожиданно уходит из «Барселоны»

Известный испанский футболист Херард Пике опубликовал в социальных сетях трогательное видео. 35-летний защитник сообщил о решении покинуть «Барселону». Матч чемпионата Испании против «Альмерии», который состоится 5 ноября, станет для Пике последним на «Камп Ноу».

Херард Пике является воспитанником «Барселоны». За первую команду он провёл 615 официальных матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 результативных передач на партнёров по команде.

Добавим, что по ходу своей карьеры Херард Пике также поиграл за «Манчестер Юнайтед» и за «Сарагосу» (аренда).

Отметим, что в нынешнем сезоне Херард Пике не является твёрдым игроком основы «Барселоны».