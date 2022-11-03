Нападающий Мемфис Депай угодил в лазарет ещё 22 сентября в расположении сборной Нидерландов. Ожидалось, что футболист восстановится за четыре-пять недель, но он до сих пор не возобновил тренировки с «Барселоной». В каталонском клубе считают, что Депай хитрит, о чём рассказывает AS. Есть мнение, что форвард специально затягивает своё возвращение в строй, чтобы подойти к чемпионату мира в наилучших кондициях. Мемфис опасается, что если сейчас он начнёт играть за «сине-гранатовых», то тогда может случиться рецидив, который помешает ему выступить в Катаре на чемпионате мира.

Чемпионат мира – 2022 начнётся 20 ноября.