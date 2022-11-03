«Атлетико» провалился в группе Лиги чемпионов. Заняв последнее место в компании «Порту», «Брюгге» и «Байера», команда Диего Симеоне не вышла даже в плей-офф Лиги Европы. Как следствие, мадридский клуб не досчитается потенциальных доходов. Учитывая ситуацию, «матрасникам» придётся выходить на трансферный рынок для продаж футболистов.

Как сообщает Cadena Ser, «Атлетико» выставит на трансфер четверых игроков. В этом списке находятся Жоау Фелиш, Родриго де Пауль, Тома Лемар и Янник Карраско.

Отмечается, что «Атлетико» нужно продать хотя бы двоих игроков, чтобы сбалансировать финансовую ведомость.