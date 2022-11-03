«Атлетико» провалился в евросезоне. Мадридцы заняли последнее место в группе Лиги чемпионов и не попали даже в Лигу Европы.

На страницах Relevo вышел материал, в котором раскрываются планы «Атлетико». Как уже сообщалось в СМИ, клуб не планирует расставаться с Диего Симеоне. «Матрасники» продолжают доверять аргентинскому тренеру, который работает в клубе уже почти 11 лет.

Руководители «Атлетико» заметили, что у команды есть проблемы с мотивацией, поэтому клуб планирует перестройку. Некоторые игроки нынешнего основного состава могут быть проданы, плюс «матрасники» намерены больше доверять молодёжи.