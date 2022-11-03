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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Раскрыты планы «Атлетико» в отношении Симеоне и команды слухи

03 Ноября 2022 • 16:42 Комментировать

«Атлетико» провалился в евросезоне. Мадридцы заняли последнее место в группе Лиги чемпионов и не попали даже в Лигу Европы.

На страницах Relevo вышел материал, в котором раскрываются планы «Атлетико». Как уже сообщалось в СМИ, клуб не планирует расставаться с Диего Симеоне. «Матрасники» продолжают доверять аргентинскому  тренеру, который работает в клубе уже почти 11 лет.

Руководители «Атлетико» заметили, что у команды есть проблемы с мотивацией, поэтому клуб планирует перестройку. Некоторые игроки нынешнего основного состава могут быть проданы, плюс «матрасники» намерены больше доверять молодёжи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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