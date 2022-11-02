Вскоре после объявления об увольнении Эдуардо Коудета «Сельта» назвала имя нового главного тренера. Команду принял 56-летний португальский специалист Карлуш Карвальял.

Карлуш Карвальял может похвастаться длинным списком клубов, в которых он работал. Португалец тренировал в нескольких странах, в частности в Англии, где он возглавлял «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси». А вот в Испании Карвальял будет трудиться впервые.

После 12 сыгранных туров «Сельта» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Карлуша Карвальяла проведёт 5 ноября против «Осасуны».