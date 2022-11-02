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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Сельта» назначила португальского тренера официально

02 Ноября 2022 • 19:18 Комментировать
Сельта
...
Осасуна
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05.11 20:30

Вскоре после объявления об увольнении Эдуардо Коудета «Сельта» назвала имя нового главного тренера. Команду принял 56-летний португальский специалист Карлуш Карвальял.

Карлуш Карвальял может похвастаться длинным списком клубов, в которых он работал. Португалец тренировал в нескольких странах, в частности в Англии, где он возглавлял «Шеффилд Уэнсдей» и «Суонси». А вот в Испании Карвальял будет трудиться впервые.

После 12 сыгранных туров «Сельта» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Карлуша Карвальяла проведёт 5 ноября против «Осасуны».

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Карлуш Карвальял
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СЕЛЬТА ОСАСУНА
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