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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Атлетико» может пригласить бывшего тренера «Барселоны» слухи

02 Ноября 2022 • 15:19 Комментировать

«Атлетико» провалился на групповой стадии Лиги чемпионов. Проиграв во вторник в гостях у «Порту» (1:2), «матрасники» заняли последнее место в квартете и остались даже без билета в Лигу Европы.

В СМИ появляются слухи о том, что «Атлетико» может сменить Диего Симеоне на должности главного тренера. Как сообщает El Chiringuito TV, новым рулевым «матрасников» может стать Луис Энрике, который в своё время работал с «Барселоной». По данным источника, мадридский клуб уже связался с окружением Энрике.

В настоящий момент Луис Энрике работает главным тренером сборной Испании.

Отметим, что Диего Симеоне возглавил «Атлетико» почти 11 лет назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Луис Энрике
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