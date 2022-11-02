«Атлетико» провалился на групповой стадии Лиги чемпионов. Проиграв во вторник в гостях у «Порту» (1:2), «матрасники» заняли последнее место в квартете и остались даже без билета в Лигу Европы.

В СМИ появляются слухи о том, что «Атлетико» может сменить Диего Симеоне на должности главного тренера. Как сообщает El Chiringuito TV, новым рулевым «матрасников» может стать Луис Энрике, который в своё время работал с «Барселоной». По данным источника, мадридский клуб уже связался с окружением Энрике.

В настоящий момент Луис Энрике работает главным тренером сборной Испании.

Отметим, что Диего Симеоне возглавил «Атлетико» почти 11 лет назад.