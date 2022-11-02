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​Ибрагимович: «Барселона» - моё худшее воспоминание

02 Ноября 2022 • 14:43 Комментировать

Известный нападающий Златан Ибрагимович, ныне выступающий за «Милан», ответил на вопрос о худшем воспоминании в своей карьере.

«Моё худшее воспоминание? Думаю, это «Барселона». Но не из-за футбола. Там я разочаровал себя, там я потерял свою личность. Впоследствии я снова обрёл её, и это позволило мне покорить мир», - высказался Ибрагимович для Canal Plus.

За «Барселону» Златан Ибрагимович выступал в сезоне 2009/2010. У шведа не сложились отношения с тогдашним главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. При этом Златан забил 22 гола и отдал 13 голевых передач в 46 матчах за «сине-гранатовых».  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Златан Ибрагимович
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