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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Испании команда забила в пустые ворота с пенальти, назначенного через 15 минут после финального свистка

02 Ноября 2022 • 04:57 Комментировать

Невероятный случай произошел в матче седьмой лиги испанского футбола, в которой обычно встречаются региональные команды. «Асукеса» принимала «Спортинг Кабанильяс», и при счете 2:2 в штрафной площади хозяев произошел фол, после которого игрок гостей Кристиан де ла Мата рухнул на поле как подкошенный.

Почему-то арбитр забыл назначить пенальти, возможно, на него столь сильное впечатление произвели муки футболиста, который, как оказалось, получил перелом ноги. Скорая выехала прямо на поле, матч между делом остановили, и лишь после того, как пострадавшего увезли в больницу, арбитр вспомнил о пенальти.

Но игрок «Асукесы» уже покинули поле, и арбитр попытался призвать обратно хотя бы вратаря. Тот, естественно, отказался, и тогда игрок «Спортинга» исполнил удар по пустым воротам, принеся своей команде победу.

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