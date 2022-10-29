«Севилья» установила личный антирекорд в Ла Лиге

«Севилья» уступила на своём поле «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании.

Встреча завершилась минимальной победой гостей, забивших единственный мяч на 61-й минуте. Впервые за всю историю «Севилья» не смогла выиграть ни одного из шести стартовых домашних матчей в Ла Лиге, докладывает Opta. На счету коллектива, возглавляемого Хорхе Сампаоли, три ничьи и три поражения на внутренней арене в родных стенах.

После 12 туров «Севилья» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице с десятью набранными очками – столько же набрал и «Кадис», в настоящий момент находящийся в зоне вылета.