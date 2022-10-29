Ровно 20 лет назад Иньеста дебютировал за «Барселону»

Ровно 20 лет назад, 29 октября 2002 года, полузащитник Андрес Иньеста дебютировал за первую команду «Барселоны». В тот день 18-летний Иньеста отыграл 90 минут в матче Лиги чемпионов против «Брюгге». Каталонцы тогда победили на выезде со счётом 1:0.

Всего за основу «Барселоны» Андрес Иньеста провёл 674 матча. В них полузащитник забил 57 голов и отдал 138 результативных передач на партнёров.

В настоящий момент 38-летний Андрес Иньеста играет за «Виссел Кобе» в Японии. Недавно испанец заявил о своём желании вернуться в «Барселону», только уже не в качестве футболиста, а в какой-нибудь другой роли.