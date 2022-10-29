Черчесов отреагировал на «Золотой мяч» Бензема

Экс-наставник сборной России, а ныне рулевой венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в номинации на «Золотой мяч».

«Мне было понятно, что в этом году Карим - единственный кандидат. Десятилетие играет на топ-уровне. Значит, заслужил. Просто так такие награды не дают», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне 34-летний нападающий выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов и испанскую Ла Лигу. В обоих турнирах Карим стал лучшим бомбардиром.

Бензема стал первым французом после Зинедина Зидана, получившим «Золотой мяч».