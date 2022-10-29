Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» недовольна игрой звёздного новичка

29 Октября 2022 • 10:33 Комментировать (2)

В каталонской «Барселоны» разочарованы уровнем игры новичка команды Рафиньи Диаса, купленного в летнее трансферное окно у «Лидса».

«Сине-гранатовые» недовольны, что 25-летний бразилец не отметился голевыми действиями ни в одном из матчей Лиги чемпионов, в которых принимал участие. В последних двух поединках Рафинья выходил на поле со скамейки запасных.

Напомним, что трансфер полузащитника обошелся руководству «сине-гранатовых» в 58 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рафинья принял участие в десяти матчах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
euro foot
29 Октября 2022 в 11:34
Реально ни о чем пока.
ARTUR
29 Октября 2022 в 10:57
вроде в предсезонке что то показывал , а потом утух...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.22 в 15:00
Альмерия Альмерия
Сельта Сельта
3.30 3.30 2.29
Видео
29.10.22 в 17:15
Кадис Кадис
Атлетико М Атлетико М
5.00 3.70 1.76
Видео
29.10.22 в 19:30
Севилья Севилья
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.89 3.55 4.30
Видео
29.10.22 в 22:00
Валенсия Валенсия
Барселона Барселона
5.00 4.20 1.66
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
11:02 · Германия. Бундеслига
Сага с Мбаппе завершена для «Реала», главная цель клуба – Беллингем
10:50 · Испания. Ла Лига
Черчесов отреагировал на «Золотой мяч» Бензема
10:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» недовольна игрой звёздного новичка 2
10:27 · Испания. Ла Лига
Иньеста отреагировал на новость о возвращении Месси в «Барселону»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Гакпо на прошлой неделе просматривали скауты четырёх европейских грандов
08:57 · Испания. Ла Лига
Чуамени: «Реал» раздавил «Барселону» в последнем «эль класико»
08:51 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн оценил перспективы «Барселоны» в Лиге Европы
08:46 · Англия. Премьер-лига
Модрич может сменить «Реал» на клуб АПЛ
08:00 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о разговоре с Лапортой после провала в Лиге чемпионов
07:55 · Испания. Ла Лига
Гаттузо рассказал, как относится к Хави
07:37 · Испания. Ла Лига
Гаттузо поделился мнением о матче с «Барселоной»
02:30 · Испания. Ла Лига
Сетьен: «Месси - человек, вокруг которого всё двигалось 14 лет в «Барселоне»
01:50 · Испания. Ла Лига
Ласо: «Нам очень тяжело выигрывать на выезде»
00:00 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» и «Эспаньол» не определили сильнейшего
28 Октября
22:49 · Испания. Ла Лига
​«Валенсия» - «Барселона»: прогноз на матч чемпионата Испании – 29 октября 2022
Все новости
Рекомендуем