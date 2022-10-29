«Барселона» недовольна игрой звёздного новичка

В каталонской «Барселоны» разочарованы уровнем игры новичка команды Рафиньи Диаса, купленного в летнее трансферное окно у «Лидса».

«Сине-гранатовые» недовольны, что 25-летний бразилец не отметился голевыми действиями ни в одном из матчей Лиги чемпионов, в которых принимал участие. В последних двух поединках Рафинья выходил на поле со скамейки запасных.

Напомним, что трансфер полузащитника обошелся руководству «сине-гранатовых» в 58 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Рафинья принял участие в десяти матчах, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.