Иньеста отреагировал на новость о возвращении Месси в «Барселону»

Экс-футболист каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался относительно новостей о возможном возвращении аргентинского форварда Лионеля Месси в стан «сине-гранатовых».

«Возвращение в «Барселону» никогда не будет простым, однако Месси может попытаться. Думаю, это вполне возможно», - передает слова испанского полузащитника Tyc Sports.

В настоящий момент Месси выступает в чемпионате Франции за столичный «ПСЖ». Его действующий контракт с парижским грандом истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Лионель провел 11 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и девятью голевыми передачами.