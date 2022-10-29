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Чемпионат Испании. Ла Лига

Чуамени: «Реал» раздавил «Барселону» в последнем «эль класико»

29 Октября 2022 • 08:57 Комментировать

Опорный полузащитник Орельен Чуамени, выступающий за мадридский «Реал», вспомнил о победе над каталонской «Барселоной» в поединке девятого тура Ла Лиги. «Эль класико» прошло на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилось со счетом 3:1 в пользу столичного клуба.

«Моя игра в «эль класико»? Думаю, я отлично проявил себя против Жюля Кунде. Мы раздавили соперника», - передает слова Орельена газета Marca.

По итогам 11 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Мадридцы опережают идущую второй «Барселону» на три балла.

В ближайшем матче подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Жироной» на своем поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Орельен Чуамени
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