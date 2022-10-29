Хави рассказал о разговоре с Лапортой после провала в Лиге чемпионов

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о разговоре с президентом клуба Жоаном Лапортой после досрочного вылета из Лиги чемпионов.

«У нас был разговор на эту тему. Мы вообще часто общаемся. У меня отличные отношения с Лапортой, мы верим в наш проект. Несмотря на неудачу в Лиге чемпионов, «Барселона» не отступит от своего курса. Да, мы лишились возможности выиграть один из титулов, однако у нас еще есть шансы побороться за другие трофеи», - передает слова испанского тренера газета Marca.

В ближайшем матче «сине-гранатовые» на выезде встретятся с «Валенсией». Матч пройдет на «Месталье» сегодня, 29 октября.