Ласо: «Нам очень тяжело выигрывать на выезде»

Нападающий «Эспаньола» Хосе Карлос Ласо прокомментировал матч против «Мальорки» (1:1).

Футболист признался в том, что в случае с голом ему сопутствовала удача.

В конце концов результат матча удовлетворителен, считает футболист.

«Нам очень тяжело выигрывать на выезде, поэтому мы довольны этим моментом», - приводит слова спортсмена Mundo Deportivo.

Поединок между «Эспаньолом» и «Мальоркой» завершился результативной ничьей. После данного матча «Эспаньол» расположился на 13 строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. «Мальорка» располагается одной позицией выше и имеет в своём активе на два очка больше.