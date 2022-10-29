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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ласо: «Нам очень тяжело выигрывать на выезде»

29 Октября 2022 • 01:50 Комментировать
Мальорка
1:1
Эспаньол
окончен

Нападающий «Эспаньола» Хосе Карлос Ласо прокомментировал матч против «Мальорки» (1:1).

Футболист признался в том, что в случае с голом ему сопутствовала удача.

В конце концов результат матча удовлетворителен, считает футболист.

«Нам очень тяжело выигрывать на выезде, поэтому мы довольны этим моментом», - приводит слова спортсмена Mundo Deportivo.

Поединок между «Эспаньолом» и «Мальоркой» завершился результативной ничьей. После данного матча «Эспаньол» расположился на 13 строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. «Мальорка» располагается одной позицией выше и имеет в своём активе на два очка больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Эспаньол Чемпионат Испании Хосе Карлос Ласо
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