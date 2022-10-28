Суд снял обвинения с Неймара

Суд снял обвинения со звёздного форварда сборной Бразилии Неймара. Прокуратура запрашивала для футболиста два года тюрьмы и штраф за предполагаемые коррупционные схемы при трансфере в «Барселону» в 2013 году.

Обвинения также были сняты с Сандро Росселя и Хосепа Бартомеу – бывших президентов «Барселоны». Об этом рассказывает портал Goal со ссылкой на Globo.

Неймар выступал за «Барселону» в 2013-2017 годах. Затем бразилец перебрался в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся наиболее дорогим в истории футбола.

После снятия обвинений Неймар полностью сосредоточится на своих выступлениях и на предстоящем чемпионате мира.