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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сетьен рассказал о долге «Барселоны»

28 Октября 2022 • 10:51 Комментировать

Владельцы каталонской «Барселоны» до сих пор не рассчитались с экс-наставником команды Кике Сетьеном. Об этом высказался сам специалист, недавно занявший пост главного тренера «Вильярреала».

«Финансовый кризис сильно повлиял на это. Я рассказываю об этом, потому что со мной пока не расплатились полностью. При этом не собираюсь торопить клуб, готов дать им столько времени, сколько нужно. Все нормально», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о денежной компенсации за досрочный разрыв контракта. «Сине-гранатовые» должны выплатить Сетьену порядка четырех миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Кике Сетьен
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