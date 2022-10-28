Сетьен рассказал о долге «Барселоны»

Владельцы каталонской «Барселоны» до сих пор не рассчитались с экс-наставником команды Кике Сетьеном. Об этом высказался сам специалист, недавно занявший пост главного тренера «Вильярреала».

«Финансовый кризис сильно повлиял на это. Я рассказываю об этом, потому что со мной пока не расплатились полностью. При этом не собираюсь торопить клуб, готов дать им столько времени, сколько нужно. Все нормально», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что стороны договорились о денежной компенсации за досрочный разрыв контракта. «Сине-гранатовые» должны выплатить Сетьену порядка четырех миллионов евро.