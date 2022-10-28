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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» вынесла решение по Хави после провала в Лиге чемпионов

28 Октября 2022 • 07:24 Комментировать (1)

Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение по будущему главного тренера команды Хави Эрнандеса после вылета из Лиги чемпионов.

По сообщениям Cope, «сине-гранатовые» по-прежнему доверяют наставнику и не планируют увольнять его. Владельцы верят, что в обозримом будущем команда добьется успеха под руководством Эрнандеса.

В последнем матче «Барселона» на «Камп Ноу» потерпела разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. За тур до завершения групповой стадии Лиги чемпионов команда не поднимется выше третьего места.

Хави тренирует команду с 2021 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (1)
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ОдмЫн
28 Октября 2022 в 07:52
видать боссам туфталоны понравилось статус середняка, вместо того чтоб поганой метлой гнать это физручье недоразумение
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