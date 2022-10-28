Иньеста рассказал, как его мучила депрессия

Блестящий созидатель на поле, Андрес Иньеста, легенда «Барселоны» и сборной Испании, в быту имел свои проблемы. В частности, Иньеста рассказал о том, как он пытался справиться с депрессией.

- Когда у меня была депрессия, самым лучшим что я мог сделать, это выпить таблетки и лечь спать. Я утратил желание жить. Я обнимал свою жену, но ничего не чувствовал. Прошло уже лет десять, но мне до сих пор нужна помощь специалистов, чтобы снова не соскользнуть в это состояние. Я понял, что депрессия и ментальные болезни - это то, что может случиться с любым человеком, - рассказал игрок в подкасте The Wild Project.