​Винисиус: «Буду играть в «Реале» много лет»

Бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор связывает своё будущее с мадридским клубом.

«Кем я вижу себя через пять лет? Игроком «Реала». Я уверен, что буду играть здесь ещё много лет.

У нас много молодых игроков – Камавинга, Вальверде, Чуамени, Милитао… У нас сейчас очень хороший состав, а через три-четыре года он станет ещё лучше», - высказался Винисиус для портала Goal.

За «Реал» Винисиус Жуниор провёл 187 матчей. В них бразилец забил 44 гола и отдал 48 результативных передач на партнёров.

Напомним, что в прошлом сезоне «Реалу» удалось завоевать чемпионский титул Ла Лиги и трофей Лиги чемпионов.