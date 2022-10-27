Винисиус рассказал о своих отношениях с Бензема

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался на тему своих отношений с Каримом Бензема.

«Карим многому учит меня каждый день. Я делаю всё, чтобы он мог забивать много голов, как было в прошлом сезоне. Он очень помог мне, и я стараюсь помогать ему на поле.

После столь долгой игры с Криштиану Роналду для него очень важно быть звездой «Реала». Я счастлив, что могу ему помогать», - рассказал Винисиус порталу Goal.

Напомним, что Карим Бензема недавно получил «Золотой мяч». Французский нападающий провёл выдающийся сезон 2021/2022. Высокий уровень игры демонстрирует Бензема и сейчас.