Агент Мендеш пригрозил «Барселоне» уходом Фати

Авторитетный агент Жорже Мендеш, который представляет интересы нападающего «Барселоны» Ансу Фати, пригрозил каталонскому гранду уходом 19-летнего игрока. Об этом сообщает Sport.es.

Агента и его клиента не устраивает количество игровой практики, которое предоставляет главный тренер Хави Эрнандес. Если ситуация не изменится, Мендеш начнет искать Ансу новую команду, где он будет игроком основы.

При этом в «Барселоне» уверены, что игрок не уйдет, поскольку контракт с ним рассчитан до середины 2027 года, а клаузула составляет один миллиард евро.

В текущем сезоне Фати провел 16 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.