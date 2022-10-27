Кузнецов объяснил провал «Барселоны» в Лиге чемпионов

Экс-футболист каталонского «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов высказался о вылете «Барселоны» из Лиги чемпионов.

«Спад в Испании не только у клубов, но и у сборной. Стало меньше футболистов в чемпионате, стали платить меньше. Уровень упал. Со всем этим связываю и кризис «Барселоны», - приводит слова Кузнецова Legalbet.

За тур до завершения группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» лишилась шансов на выход в плей-офф. Подопечные Хави Эрнандеса финишировали на третьем месте и весной сыграют в Лиге Европы.

В чемпионате Испании «сине-гранатовые» набрали 28 баллов и занимают вторую строчку, уступая лишь «Реалу».