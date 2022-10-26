​«Барселона» довольна отказом от поправок в закон о спорте

«Барселона» опубликовала заявление, в котором выразила удовлетворение от итогов голосования в комиссии конгресса по культуре и спорту. Большинство политических партий проголосовали против принятия поправок в закон о спорте.

«Барселона» отмечает, что если бы поправки приняли, это бы поставило под угрозу существование клуба.

«Мы рады, что коммерческие права не будут экспроприированы, как надеялась Ла Лига. Коммерческие права являются основным доходом нашего клуба», - говорится в заявлении.

В среду вечером «Барселона» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Баварии». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.