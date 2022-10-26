Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» довольна отказом от поправок в закон о спорте

26 Октября 2022 • 17:35 Комментировать

«Барселона» опубликовала заявление, в котором выразила удовлетворение от итогов голосования в комиссии конгресса по культуре и спорту. Большинство политических партий проголосовали против принятия поправок в закон о спорте.

«Барселона» отмечает, что если бы поправки приняли, это бы поставило под угрозу существование клуба.

«Мы рады, что коммерческие права не будут экспроприированы, как надеялась Ла Лига. Коммерческие права являются основным доходом нашего клуба», - говорится в заявлении.

В среду вечером «Барселона» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Баварии». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
18:12 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов предложить Асенсио контракт на три года с повышением зарплаты
17:58 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «Если останавливаться и говорить: «Я лучший», то ничего не будет получаться»
17:35 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» довольна отказом от поправок в закон о спорте
17:05 · Испания. Ла Лига
Гутьеррес – о «Реале»: «У меня остались прекрасные воспоминания»
15:51 · Германия. Бундеслига
Вернер: «Приятно обыграть такой великий клуб, как «Реал»
14:37 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн: «Уверен, «Барселона» счастлива выступлениями Левандовски»
13:57 · Испания. Ла Лига
Сразу три игрока «Реала» вернутся в строй к матчу с «Жироной»
13:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет продать Азара, но пока в его трансфере никто не заинтересован
13:26 · Германия. Бундеслига
Хави: «Левандовски жаждет реванша с «Баварией» 5
13:15 · Испания. Ла Лига
Хави: «Кесси – очень важный игрок для «Барселоны»
13:10 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал о своём выборе на позицию левого защитника
11:50 · Испания. Ла Лига
Хави: «Кунде играет очень зрело для своего возраста»
11:37 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес: «Бавария» отдаст все силы в матче с «Барселоной», в этом немецкий менталитет»
11:31 · Испания. Ла Лига
Левандовски по-прежнему верит в проект «Барселоны», даже несмотря на вероятный вылет в Лигу Европы
10:59 · Англия. Кубок Англии
Бельерин начнёт в основе матч с «Баварией» 1
Все новости
Рекомендуем