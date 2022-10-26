Линекер оценил результаты «Реала»

Бывший футболист сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о результатах мадридского «Реала» в нынешнем сезоне.

«Реал» - великолепный клуб, у них очень сильная команда, которой очень часто сопутствует удача. Они умеют побеждать и всегда достигают своей цели. Даже после потери Криштиану Роналду мадридцы продолжили побеждать. Иногда я не могу понять, как им это удается», - передает слова Линекера Elespanol.

«Королевский» клуб досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимает первое место, опережая каталонскую «Баоселону» на три очка.