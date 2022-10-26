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Чемпионат Испании. Ла Лига

Линекер оценил результаты «Реала»

26 Октября 2022 • 10:33 Комментировать

Бывший футболист сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер поделился мнением о результатах мадридского «Реала» в нынешнем сезоне.

«Реал» - великолепный клуб, у них очень сильная команда, которой очень часто сопутствует удача. Они умеют побеждать и всегда достигают своей цели. Даже после потери Криштиану Роналду мадридцы продолжили побеждать. Иногда я не могу понять, как им это удается», - передает слова Линекера Elespanol.

«Королевский» клуб досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, а в Ла Лиге занимает первое место, опережая каталонскую «Баоселону» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гари Линекер
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