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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сетьен – главный тренер «Вильярреала»

25 Октября 2022 • 21:30 Комментировать
Атлетик Б
...
Вильярреал
1 2.08 X 3.50 2 3.50
30.10 20:30

Испанский специалист Кике Сетьен, известный по своей работе в «Лас-Пальмасе», «Бетисе» и «Барселоне», возглавил клуб чемпионата Испании «Вильярреал». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с «жёлтой подлодкой» подписан до окончания сезона 2023/24.

На текущий момент «Вильярреал», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстаёт от лидера лиги, мадридского «Реала», на 13 баллов.

 

Следующий матч «жёлтая подлодка» проведёт дома в рамках Лиги конференций. Соперником станет израильский «Хапоэль Беэр-Шева». Начало матча – 27 октября в 19:45.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Вильярреал Чемпионат Испании Лас-Пальмас Кике Сетьен
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