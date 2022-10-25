Сетьен – главный тренер «Вильярреала»

Испанский специалист Кике Сетьен, известный по своей работе в «Лас-Пальмасе», «Бетисе» и «Барселоне», возглавил клуб чемпионата Испании «Вильярреал». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт с «жёлтой подлодкой» подписан до окончания сезона 2023/24.

На текущий момент «Вильярреал», набрав 18 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстаёт от лидера лиги, мадридского «Реала», на 13 баллов.

Следующий матч «жёлтая подлодка» проведёт дома в рамках Лиги конференций. Соперником станет израильский «Хапоэль Беэр-Шева». Начало матча – 27 октября в 19:45.