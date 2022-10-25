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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Начо может покинуть «Реал», но остаться в Испании

25 Октября 2022 • 18:58 Комментировать

Защитник «Реала» Начо Фернандес всю свою карьеру проводит в мадридском клубе. Действующий контракт связывает 32-летнего футболиста со «сливочными» до конца сезона. Как сообщает Fichajes, летом Начо может покинуть «Реал».

Отмечается, что у Начо Фернандеса есть сразу два варианта в Испании – защитник может перейти в «Севилью» или «Бетис».

За первую команду «Реала» Начо Фернандес провёл 282 матча. В них защитник записал на свой счёт 15 голов и 9 голевых передач.

Во вторник вечером «Реал» сыграет в Лиге чемпионов с «РБ Лейпцигом» на поле соперника. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Севилья Начо Фернандес трансферы футбола - лето 2023
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