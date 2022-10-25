Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» представит Сетьена в среду

25 Октября 2022 • 17:35 Комментировать
Атлетик Б
...
Вильярреал
1 2.08 X 3.50 2 3.50
30.10 20:30

«Вильярреал» оказался вынужден искать нового главного тренера после решения Унаи Эмери перебраться в «Астон Виллу». Ожидается, что «подводников» примет Кике Сетьен – 64-летний специалист, который не имеет клубной прописки с августа 2020 года.

По данным AS, «Вильярреал» представит Кике Сетьена как нового рулевого команды в среду, 26 октября. Отмечается, что контракт с 64-летним тренером будет краткосрочным – до конца сезона.

Последним на сегодняшний день клубом Кике Сетьена была «Барселона». В последней игре под руководством этого тренера «сине-гранатовые» проиграли «Баварии» с Лиге чемпионов с результатом 2:8.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Кике Сетьен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИК Б ВИЛЬЯРРЕАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
18:22 · Молодёжное первенство
​Модрич может вернуться в АПЛ слухи
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Эмери: Дело не в том, что «Астон Вилла» лучше «Вильярреала»
17:35 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» представит Сетьена в среду
15:49 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Не знаю, чем буду заниматься после футбола»
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду
15:35 · Германия. Бундеслига
«Реал» в ближайшие дни начнёт переговоры по трансферу Беллингема
14:38 · Италия. Серия А
У «ПСЖ» два варианта на позицию центрального защитника
13:10 · Германия. Бундеслига
Перес надеется, что его отношения с руководством «Боруссии» Дортмунд помогут заключить сделку по Беллингему
13:01 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Современная молодёжь хочет только забивать голы, это неправильно» 2
12:48 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону»
12:44 · Испания. Ла Лига
Эмери красиво попрощался с «Вильярреалом» 2
12:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заработает 5 миллионов евро, если выиграет два оставшихся матча в Лиге чемпионов
12:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» назвала «Тоттенхэму» стоимость Ленгле
12:30 · Испания. Ла Лига
Педри: «Уверен, мы можем обойти «Реал» и выиграть Ла Лигу»
12:03 · Италия. Серия А
«Реал» нацелился на футболиста «Милана» с ценником 50 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем