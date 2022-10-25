«Вильярреал» представит Сетьена в среду

«Вильярреал» оказался вынужден искать нового главного тренера после решения Унаи Эмери перебраться в «Астон Виллу». Ожидается, что «подводников» примет Кике Сетьен – 64-летний специалист, который не имеет клубной прописки с августа 2020 года.

По данным AS, «Вильярреал» представит Кике Сетьена как нового рулевого команды в среду, 26 октября. Отмечается, что контракт с 64-летним тренером будет краткосрочным – до конца сезона.

Последним на сегодняшний день клубом Кике Сетьена была «Барселона». В последней игре под руководством этого тренера «сине-гранатовые» проиграли «Баварии» с Лиге чемпионов с результатом 2:8.