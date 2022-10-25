Иньеста: «Хочу вернуться в «Барселону»

Экс-полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий в Японии за клуб «Виссел Кобе», заявил о намерении вернуться в стан «сине-гранатовых».

«Этап игрока в «Барселоне» для меня завершен. Мне уже нереально конкурировать с их талантливой молодежью. Хочу вернуться в «Барселону» в качестве наставника или спортивного директора. Однако для начала нужно пройти обучение по этим специальностям», - цитирует Андреса Barca Universal.

Напомним, что Иньеста защищал цвета каталонской команды с 2002 по 2018 год. Вместе с «Барсой» он девять раз выигрывал Ла Лигу и четырежды Лигу чемпионов.