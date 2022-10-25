Унаи Эмери красиво попрощался с «Вильярреалом» после перехода на тренерский пост «Астон Виллы».

«Вильярреал» был моим домом последние 2,5 года. Моим домом, а не моим клубом. Я лично участвовал в создании проекта. Спасибо игрокам и болельщикам, которые дали нам урок верности», – приводит слова испанского специалиста пресс-служба его бывшего клуба. Также тренер отметил, что подобное прощание всегда даётся с трудом.

Напомним, что накануне Унаи принял решение вернуться в Английскую премьер-лигу, возглавив «Астон Виллу» после отставки Стивена Джеррарда. В качестве тренера «Вильярреала» Эмери выиграл Лигу Европы в 2021 году, а в прошлом сезоне дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.

