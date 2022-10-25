Агуэро рассказал о своей реакции на уход Месси из «Барселоны»

Бывший нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал, как отреагировал на уход из каталонской «Барселоны» соотечественника Лионеля Месси.

«Когда появилась эта новость, я подумал, что кто-то взломал аккаунт «Барселоны» в соцсетях. Сначала расценил это как шутку. Думал, что это просто невозможно. Я решил немного подождать, шли часы, но это заявление оставалось на прежнем месте», - передает слова Агуэро El Chiringuito.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2005 по 2021 год. Летом прошлого года аргентинец сменил клуб, перейдя на правах свободного агента в «ПСЖ». Контракт Лионеля с французским грандом рассчитан до середины 2023 года.