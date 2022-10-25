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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» изменил решение по Асенсио

25 Октября 2022 • 09:59 Комментировать

Несмотря на новости о возможном уходе, полузащитник сборной Испании Марко Асенсио может остаться в мадридском «Реале».

Согласно сообщениям портала Goal.com, руководство «королевского» клуба было готово отпустить игрока по завершении сезона, однако теперь позиция «сливочных» изменилась. Чемпион Испании хочет сохранить 26-летнего полузащитника и собирается предложить ему новое трудовое соглашение.

Марко защищает цвета «Реала» с июля 2015 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Асенсио провел семь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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