Иньеста: «Педри может войти в историю «Барселоны»

Легендарный полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о перспективном хавбеке «сине-гранатовых» Педри.

«Это отличный футболист, который прекрасно обращается с мячом. У Педри есть все для того, чтобы в будущем вписать свое имя в историю клуба. Видно, что он готов много работать для этого.

Мы с ним в чем-то похожи, однако ему не стоит стремиться к сравнениям со мной. В моей игре были недостатки, которые ему не стоит перенимать. У него есть иные качества, и он должен быть другим», - передает слова Андреса Barca Universal.

Педри сыграл в нынешнем сезоне 11 поединков в Ла Лиге, в которых отметился двумя забитыми мячами.