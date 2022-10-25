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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста: «Педри может войти в историю «Барселоны»

25 Октября 2022 • 07:55 Комментировать

Легендарный полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о перспективном хавбеке «сине-гранатовых» Педри.

«Это отличный футболист, который прекрасно обращается с мячом. У Педри есть все для того, чтобы в будущем вписать свое имя в историю клуба. Видно, что он готов много работать для этого.

Мы с ним в чем-то похожи, однако ему не стоит стремиться к сравнениям со мной. В моей игре были недостатки, которые ему не стоит перенимать. У него есть иные качества, и он должен быть другим», - передает слова Андреса Barca Universal.

Педри сыграл в нынешнем сезоне 11 поединков в Ла Лиге, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Андрес Иньеста Педри
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