Почеттино отказал испанскому клубу

Наставник Маурисио Почеттино отверг возможность вернуться в испанский футбол.

Бывший рулевой «Пари Сен-Жермен», с лета пребывающий в статусе безработного, получил предложение от «Вильярреала», на которое ответил отказом, докладывает El Larguero. Руководство «жёлтой субмарины» ищет замену Унаи Эмери, ушедшему в «Астон Виллу», и рассматривает множество кандидатур. Явным фаворитом называется Кике Сетьен, находящийся в одном шаге от подписания контракта с «Вильярреалом».

Напомним, что ранее Маурисио Почеттино был связан с работой в «Астон Вилле», уволившей Стивена Джеррарда. Считается, что аргентинец ждёт предложений от топ-клубов.