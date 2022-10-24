Президент «Лиона»: «Бензема - легенда футбола и пример для других поколений»

Жан-Мишель Оля, являющийся президентом французского «Лиона», высказался о победе нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в споре за «Золотой мяч».

«Мы очень гордимся тем, какой путь проделал Карим. «Золотой мяч» - новый этап карьеры Бензема. Его по праву можно назвать легендой футбола и примером для других поколений. Мы знали, что когда-то наступит этот день и ты получишь «Золотой мяч», - передает слова руководителя газета Marca.

Напомним, что Бензема является воспитанником академии «Лиона». В составе мадридского «Реала» нападающий выступает с 2009 года.