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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави высказался об уровне футбола в Испании

24 Октября 2022 • 07:38 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно уровня футбола в чемпионате Испании после разгромной победы над «Атлетиком» (Бильбао) в 11-м туре Ла Лиги.

«Упал ли уровень испанского чемпионата? Не могу так сказать. Есть много различных обстоятельств. Мне наоборот кажется, что он вырос. Посмотрите на игру «Реала», «Атлетико», «Бетиса», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что «сине-гранатовые» легко одолели «Атлетик» на «Камп Ноу» со счетом 4:0.

По итогам 11 туров «Барселона» набрала 28 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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