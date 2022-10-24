Хави высказался об уровне футбола в Испании

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно уровня футбола в чемпионате Испании после разгромной победы над «Атлетиком» (Бильбао) в 11-м туре Ла Лиги.

«Упал ли уровень испанского чемпионата? Не могу так сказать. Есть много различных обстоятельств. Мне наоборот кажется, что он вырос. Посмотрите на игру «Реала», «Атлетико», «Бетиса», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что «сине-гранатовые» легко одолели «Атлетик» на «Камп Ноу» со счетом 4:0.

По итогам 11 туров «Барселона» набрала 28 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги.