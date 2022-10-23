«Вильярреал» всё же обыграл «Альмерию», несмотря на глупое удаление Баэны

В 11-м туре Ла Лиги «Вильярреал» играл против «Альмерии». Гонсало Мелеро подарил гостям надежду на победу голевым ударом на 31-й минуте. Соперник отыгрался в начале второго тайма, но Алехандро Баэна так бурно радовался своему меткому удару, что получил вторую желтую карточку. «Субмарине» пришлось играть по счету, и в итоге финальный свисток едва не зафиксировал результат 1:1. Но в компенсированное время хозяева все же провели результативную атаку, герой дня - Николас Джексон - 2:1.

«Вильярреал» - шестой, соперник - 13-й.