«Вильярреал» всё же обыграл «Альмерию», несмотря на глупое удаление Баэны

В 11-м туре Ла Лиги «Вильярреал» играл против «Альмерии». Гонсало Мелеро подарил гостям надежду на победу голевым ударом на 31-й минуте. Соперник отыгрался в начале второго тайма, но Алехандро Баэна так бурно радовался своему меткому удару, что получил вторую желтую карточку. «Субмарине» пришлось играть по счету, и в итоге финальный свисток едва не зафиксировал результат 1:1. Но в компенсированное время хозяева все же провели результативную атаку, герой дня - Николас Джексон - 2:1.
«Вильярреал» - шестой, соперник - 13-й.
Протокол игры
|31'Мелеро Гонсало (0:1)
|(1:1) Баэна Алехандро56'
|(2:1) Джексон Николас90'
Рульи Херонимо•Манди Аисса46' (Фемения Кико (46') •Альбиоль Рауль•Торрес Пау II• 57'Мохика Хоан•Коклен Франсис87' (Пино Йереми (87') •Парехо Даниэль•Чуквезе Саму62' (Тригерос Мануэль (62') •Баэна Алехандро 50'• 57'Морено Альберто 7'46' (Джексон Николас (46') •Моралес Луис86' (Данджума Арно (86')
Запасные: Рейна Пепе•Ману Морланес• 58'Альварес Икер•Куэнка Хорхе•Ло Чельсо Джовани
Пачеко Фернандо•Кайки•Брандарис Хуан•Эли Родриго•Посо Алехандро•Акиеме Серхио• 61'Робертоне Лукас78' (Де ла Ос Сесар (78') •Эгуарас Иниго78' (Пуигмаль Арнау (78') •Мелеро Гонсало86' (Лазаро (86') •Баптистао Лео55' (Эмбарба Адриан (55') •Туре Эль Билал86' (Рамазани Ларжи (86')
23 октября. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
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