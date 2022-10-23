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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» всё же обыграл «Альмерию», несмотря на глупое удаление Баэны

23 Октября 2022 • 21:25 Комментировать
Вильярреал
2:1
Альмерия
окончен

В 11-м туре Ла Лиги «Вильярреал» играл против «Альмерии». Гонсало Мелеро подарил гостям надежду на победу голевым ударом на 31-й минуте. Соперник отыгрался  в начале второго тайма, но Алехандро Баэна так бурно радовался своему меткому удару, что получил вторую желтую карточку. «Субмарине» пришлось играть по счету, и в итоге финальный свисток едва не зафиксировал результат 1:1. Но в компенсированное время хозяева все же провели результативную атаку, герой дня - Николас Джексон - 2:1.

«Вильярреал» - шестой, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Вильярреал2:1Альмерия
  31'Мелеро Гонсало (0:1)
(1:1) Баэна Алехандро56'  
(2:1) Джексон Николас90'  
Рульи ХеронимоМанди Аисса 46' (Фемения Кико ( 46') Альбиоль РаульТоррес Пау II  57'Мохика ХоанКоклен Франсис 87' (Пино Йереми ( 87') Парехо ДаниэльЧуквезе Саму 62' (Тригерос Мануэль ( 62') Баэна Алехандро  50'  57'Морено Альберто  7' 46' (Джексон Николас ( 46') Моралес Луис 86' (Данджума Арно ( 86')
Запасные: Рейна ПепеМану Морланес  58'Альварес ИкерКуэнка ХорхеЛо Чельсо Джовани
Пачеко ФернандоКайкиБрандарис ХуанЭли РодригоПосо АлехандроАкиеме Серхио  61'Робертоне Лукас 78' (Де ла Ос Сесар ( 78') Эгуарас Иниго 78' (Пуигмаль Арнау ( 78') Мелеро Гонсало 86' (Лазаро ( 86') Баптистао Лео 55' (Эмбарба Адриан ( 55') Туре Эль Билал 86' (Рамазани Ларжи ( 86')
Запасные: Портильо ФрансискоМартинес ФернардоМендес УбуланБабич СрджянСаму ГарсияШвидерски МартинБоржес Гилерме
23 октября. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 

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Вильярреал Альмерия
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