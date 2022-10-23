Пике без желания тренируется с «Барселоной»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике чувствует себя не счастливым в стане «сине-гранатовых». 35-летний ветеран недоволен своим положением в команде и проводит тренировки без должного энтузиазма, об этом сообщает Managing Barсa.

Ранее сообщалось, что опытный футболист может покинуть каталонский гранд в следующем году. На защитника претендует другой испанский топ-клуб – мадридский «Атлетико».

Действующее трудовое соглашение Херарда с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2024 года. В текущем розыгрыше испанского чемпионата Пике провел четыре поединка, в которых получил две желтые карточки.