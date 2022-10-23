Анчелотти оценил шансы Вальверде на «Золотой мяч»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался относительно шансов полузащитника команды Федерико Вальверде побороться за «Золотой мяч» в будущем.

«Золотой мяч» Вальверде? Сейчас наградой владеет Карим Бензема. Посмотрим, что будет в следующем году. Феде может выиграть награду, почему нет?» - передает слова итальянского специалиста El Espanol.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 24-летний уругвайский полузащитник провел 11 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

Его контракт с «королевским» клубом рассчитан до середины 2027 года, трансферная стоимость – 80 миллионов евро.