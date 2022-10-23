Ленгле: «В ближайшие годы «Барселона» снова будет бороться за трофеи»

Латераль каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле, ныне выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», высказался о перспективах «сине-гранатовых» в борьбе за трофеи.

«Барселона», однозначно, топовый клуб. Последние годы были для нее не самыми успешными, однако все впереди. Думаю, в ближайшие несколько лет «сине-гранатовые» снова будут бороться за все возможные трофеи», - передает слова футболиста The Times.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место после десяти туров, набрав 25 баллов. Ближайший матч подопечные Хави Эрнандеса проведут на «Камп Ноу» против «Атлетика» (Бильбао).