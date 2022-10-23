Ленгле: «В ближайшие годы «Барселона» снова будет бороться за трофеи»

Латераль каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле, ныне выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», высказался о перспективах «сине-гранатовых» в борьбе за трофеи.
«Барселона», однозначно, топовый клуб. Последние годы были для нее не самыми успешными, однако все впереди. Думаю, в ближайшие несколько лет «сине-гранатовые» снова будут бороться за все возможные трофеи», - передает слова футболиста The Times.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место после десяти туров, набрав 25 баллов. Ближайший матч подопечные Хави Эрнандеса проведут на «Камп Ноу» против «Атлетика» (Бильбао).
разумеется, лига Европы как там называется кубок УЕФА, тоже трофей, и довольно хороший трофей....еще может кубок Испании возьмут....тоже почетно!!!
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