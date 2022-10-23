Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти отметил игру резервистов в матче с «Севильей»

23 Октября 2022 • 08:57 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Севилья
окончен

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал интервью после победного матча с «Севильей» (3:1) в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

«Наша скамейка запасных блестяще проявила себя. Когда резервисты так влияют на игру, это признак здорового коллектива. Наступила та фаза сезона, когда нам необходимо окопаться, ведь каждый матч сильно изматывает. Но нам ни в коем случае нельзя останавливаться, «Реал» должен продолжать свой победный путь» - передает слова итальянского тренера Marca.

Благодаря вчерашнему успеху «сливочные» набрали 31 балл и закрепились на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.10.22 в 15:00
Эспаньол Эспаньол
Эльче Эльче
1.76 3.80 4.80
Видео
23.10.22 в 17:15
Бетис Бетис
Атлетико М Атлетико М
3.10 3.30 2.40
Видео
23.10.22 в 19:30
Жирона Жирона
Осасуна Осасуна
2.70 3.10 2.90
Видео
23.10.22 в 19:30
Вильярреал Вильярреал
Альмерия Альмерия
1.28 6.00 11.00
Видео
23.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Атлетик Б Атлетик Б
1.50 4.60 6.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Октября
08:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отметил игру резервистов в матче с «Севильей»
07:39 · Испания. Ла Лига
«Реал» заплатит «Лиону» миллион евро за «Золотой мяч» Бензема
22 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» в концовке дожал «Севилью» 4
22:43 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» - «Атлетик»: прогноз на матч чемпионата Испании – 23 октября 2022
22:18 · Испания. Ла Лига
Модрич проводит 450-й матч за мадридский «Реал»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 5
21:28 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» одержала волевую победу над «Валенсией»
20:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» объявил состав на матч с «Севильей»
20:16 · Испания. Ла Лига
Иньеста: «Не встречал игрока лучше Месси» 3
19:15 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» поставил крест на 8-матчевой победной серии «Реал Сосьедада»
18:49 · Италия. Серия А
«Барселона» может подписать Шкриньяра в январе слухи
17:31 · Испания. Ла Лига
Бензема поделился эмоциями от «Золотого мяча»
17:00 · Испания. Ла Лига
«Райо Вальекано» разгромил «Кадис», проведя тайм в большинстве
15:59 · Италия. Серия А
​«Реал» положил глаз на защитника «Интера» 1
15:52 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Хотелось бы посмотреть на Черчесова в Ла Лиге»
Все новости
Рекомендуем