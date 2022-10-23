Анчелотти отметил игру резервистов в матче с «Севильей»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал интервью после победного матча с «Севильей» (3:1) в рамках 11-го тура испанской Ла Лиги.

«Наша скамейка запасных блестяще проявила себя. Когда резервисты так влияют на игру, это признак здорового коллектива. Наступила та фаза сезона, когда нам необходимо окопаться, ведь каждый матч сильно изматывает. Но нам ни в коем случае нельзя останавливаться, «Реал» должен продолжать свой победный путь» - передает слова итальянского тренера Marca.

Благодаря вчерашнему успеху «сливочные» набрали 31 балл и закрепились на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги.