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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» заплатит «Лиону» миллион евро за «Золотой мяч» Бензема

23 Октября 2022 • 07:39 Комментировать

Французский «Лион» заработает на победе нападающего Карима Бензема в номинации на «Золотой мяч». Напомним, что экс-футболист «ткачей» получил престижную индивидуальную награду в минувший понедельник.

Согласно сведениям Lequipe, за это «Лион» получит от «королевского» клуба один миллион евро. Такая опция была прописана в контракте Бензема при оформлении трансфера в 2009 году. Карим является воспитанником академии «Лиона».

В минувшем сезоне нападающий выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Французский форвард стал лучшим бомбардиром обоих турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лион Карим Бензема
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