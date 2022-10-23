«Реал» заплатит «Лиону» миллион евро за «Золотой мяч» Бензема

Французский «Лион» заработает на победе нападающего Карима Бензема в номинации на «Золотой мяч». Напомним, что экс-футболист «ткачей» получил престижную индивидуальную награду в минувший понедельник.

Согласно сведениям Lequipe, за это «Лион» получит от «королевского» клуба один миллион евро. Такая опция была прописана в контракте Бензема при оформлении трансфера в 2009 году. Карим является воспитанником академии «Лиона».

В минувшем сезоне нападающий выиграл с «Реалом» чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Французский форвард стал лучшим бомбардиром обоих турниров.