«Реал» в концовке дожал «Севилью»

Несмотря на доминирование в матче 11-го тура Ла Лиги против «Севильи», «Реал» до последних минут рисковал потерять очки. Винисиус Жуниор умчался в отрыв и вывел Луку Модрича на решающий удар уже на пятой минуте. Давид Алаба со штрафного зарядил рядом с крестовиной, а Винисиус не реализовал выход один на один с голкипером, отпустив мяч. В такой же ситуации Эрик Ламела сыграл блестяще и размочил ворота Тибо Куртуа. Винисиус получил шанс исправиться и в похожей ситуации сыграл на Лукаса Васкеса, который был точен, а Федерико Вальверде поставил точку ударом из-за штрафной.

«Реал» уже на шесть очков оторвался от конкурентов из «Барселоны», соперник - 13-й.