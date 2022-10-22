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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» в концовке дожал «Севилью»

22 Октября 2022 • 23:57 Комментировать (2)
Реал Мадрид
3:1
Севилья
окончен

Несмотря на доминирование в матче 11-го тура Ла Лиги против «Севильи», «Реал» до последних минут рисковал потерять очки. Винисиус Жуниор умчался в отрыв и вывел Луку Модрича на решающий удар уже на пятой минуте. Давид Алаба со штрафного зарядил рядом с крестовиной, а Винисиус не реализовал выход один на один с голкипером, отпустив мяч. В такой же ситуации Эрик Ламела сыграл блестяще и размочил ворота Тибо Куртуа. Винисиус получил шанс исправиться и в похожей ситуации сыграл на Лукаса Васкеса, который был точен, а Федерико Вальверде поставил точку ударом из-за штрафной.

«Реал» уже на шесть очков оторвался от конкурентов из «Барселоны», соперник - 13-й.

Протокол игры  
Реал Мадрид3:1Севилья
(1:0) Модрич Лука5'  
  54'Ламела Эрик (1:1)
(2:1) Васкес Лукас79'  
(3:1) Вальверде Федерико81'  
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль 77' (Рюдигер Антонио ( 77') Милитао ЭдерАлаба Давид 86' (Начо Фернандес ( 86') Менди Ферлан 77' (Васкес Лукас ( 77') Модрич Лука 77' (Асенсио Марко ( 77') Чуамени Орельен  37' 65' (Камавинга Эдуардо ( 65') Кроос ТониВальверде ФедерикоРодригоВинисиус Жуниор
Запасные: Одриосола АльвароАзар ЭденЛунин АндрейРодригес АльвароЛопес ЛуисВальехо Хесус
Буну ЯссинМонтьель Гонсало  31'Гудель Неманья  66'Маркан МаркосТеллес АлексРакитич Иван 76' (Дилейни Томас ( 76') Хордан Хоан  28'Торрес Оливер 69' (Гомес Алехандро ( 69') Навас Хесус 67' (Кармона Хосе Анхель ( 67') Иско Аларкон 76' (Мир Рафа ( 76') Ламела Эрик
Запасные: Дольберг КасперДмитрович МаркоФлорес АльбертоСусо ХесусЭн-Несири ЮссефЯнузай Аднан
22 октября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Комментарии (2)
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SpsGod
23 Октября 2022 в 00:14
Долго раскачивался Реал.
Продолжу критиковать Вини - надеюсь он не превратится в один день в Дембеле. Можно пожертвовать красивой игрой ради результативности, подними глаза и отдай пас на Вальверде, но нет нужно сыграть красиво и упустить мяч, хоть во втором голе не стал выдумывать. Одно дело играть против Севильи, но если такие приколы будут в важных матчах то печально может закончится.
Вальверде топ конечно.
Sergey999
23 Октября 2022 в 00:19
Полностью согласен, техника, скорость, все на высоте, но голову чаще включать надо Вини, вообще в первом тайме можно было все вопросы снять.
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Вальядолид Вальядолид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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3.65 3.35 2.12
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Валенсия Валенсия
Мальорка Мальорка
1
2
1.75 3.60 5.20
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Окончен
Реал Мадрид Реал Мадрид
Севилья Севилья
3
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