«Реал» в концовке дожал «Севилью»

Несмотря на доминирование в матче 11-го тура Ла Лиги против «Севильи», «Реал» до последних минут рисковал потерять очки. Винисиус Жуниор умчался в отрыв и вывел Луку Модрича на решающий удар уже на пятой минуте. Давид Алаба со штрафного зарядил рядом с крестовиной, а Винисиус не реализовал выход один на один с голкипером, отпустив мяч. В такой же ситуации Эрик Ламела сыграл блестяще и размочил ворота Тибо Куртуа. Винисиус получил шанс исправиться и в похожей ситуации сыграл на Лукаса Васкеса, который был точен, а Федерико Вальверде поставил точку ударом из-за штрафной.
«Реал» уже на шесть очков оторвался от конкурентов из «Барселоны», соперник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Модрич Лука5'
|54'Ламела Эрик (1:1)
|(2:1) Васкес Лукас79'
|(3:1) Вальверде Федерико81'
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль77' (Рюдигер Антонио (77') •Милитао Эдер•Алаба Давид86' (Начо Фернандес (86') •Менди Ферлан77' (Васкес Лукас (77') •Модрич Лука77' (Асенсио Марко (77') •Чуамени Орельен 37'65' (Камавинга Эдуардо (65') •Кроос Тони•Вальверде Федерико•Родриго•Винисиус Жуниор
Буну Яссин•Монтьель Гонсало• 31'Гудель Неманья• 66'Маркан Маркос•Теллес Алекс•Ракитич Иван76' (Дилейни Томас (76') •Хордан Хоан• 28'Торрес Оливер69' (Гомес Алехандро (69') •Навас Хесус67' (Кармона Хосе Анхель (67') •Иско Аларкон76' (Мир Рафа (76') •Ламела Эрик
22 октября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
Продолжу критиковать Вини - надеюсь он не превратится в один день в Дембеле. Можно пожертвовать красивой игрой ради результативности, подними глаза и отдай пас на Вальверде, но нет нужно сыграть красиво и упустить мяч, хоть во втором голе не стал выдумывать. Одно дело играть против Севильи, но если такие приколы будут в важных матчах то печально может закончится.
Вальверде топ конечно.
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