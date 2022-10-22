В матче одиннадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги действующий чемпион и лидер турнирной таблицы, мадридский «Реал», сражается с «Севильей». Счет в матче был открыт уже на шестой минуте игры благодаря усилиям Луки Модрича, который быстро вывел свою команду вперед. Это случилось в 450-м матче хорватского плеймейкера в составе мадридского клуба, в котором он выступает с 2011 года.Матч между «Реалом» и «Севильей» в рамках одиннадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги начался в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.
Модрич проводит 450-й матч за мадридский «Реал»
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