Модрич проводит 450-й матч за мадридский «Реал»

В матче одиннадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги действующий чемпион и лидер турнирной таблицы, мадридский «Реал», сражается с «Севильей». Счет в матче был открыт уже на шестой минуте игры благодаря усилиям Луки Модрича, который быстро вывел свою команду вперед. Это случилось в 450-м матче хорватского плеймейкера в составе мадридского клуба, в котором он выступает с 2011 года.

Матч между «Реалом» и «Севильей» в рамках одиннадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги начался в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт