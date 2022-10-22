«Реал» объявил состав на матч с «Севильей»

В матче одиннадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги действующий чемпион и лидер турнирной таблицы, мадридский «Реал», сразится с «Севильей». Накануне игры итальянский специалист Карло Анчелотти, руководящий испанским коллективом, объявил состав на игру. «Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Модрич, Вальверде, Чуамени, Винисиус Жуниор, Родриго, Менди.

Матч между «Реалом» и «Севильей» в рамках одиннадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за его событиями можно будет в формате прямой онлайн-трансляции, которая будет доступна по ссылке на наш сайт.