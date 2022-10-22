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Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньеста: «Не встречал игрока лучше Месси»

22 Октября 2022 • 20:16 Комментировать (1)

Легендарный полузащитник сборной Испании и каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о своем экс-одноклубнике Лионеле Месси, ныне выступающем в чемпионате Франции за «ПСЖ».

«Лео – лучших футболист из тех, которых я когда-либо встречал. Никогда не видел похожего игрока, правда. Во время матчей и на тренировках он делает потрясающие вещи. Для меня он лучший», - передает слова Андреса Barca Universal.

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2005 по 2021 год. На его счету 672 гола и 303 ассиста в 778 поединках за «сине-гранатовых».

Недавно в СМИ пошли слухи о возможном возвращении Лионеля в каталонский гранд.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Андрес Иньеста ПСЖ
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Комментарии (1)
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ilinoize
22 Октября 2022 в 21:12
Да ты был круче его на порядок
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